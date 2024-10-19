- Шансы всегда есть. Он же не зря туда попал, я видел, как он играет. Естественно, у Сафонова есть потенциал, - цитирует Черчесова "СЭ".
Сафонов перебрался во французский клуб минувшим летом, заключив долгосрочное соглашение до 2029 года. За воспитанника "Краснодара" "ПСЖ" заплатил порядка 20 миллионов евро.
В текущем сезоне французского чемпионата Сафонов выходил на поле в двух матчах и пропустил два гола. Также на счету вратаря одна игра в Лиге чемпионов - против "Жироны" (1:0).
Черчесов высказался о конкуренции Сафонова и Доннаруммы в "ПСЖ"
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о конкуренции российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой.
Фото: ФК "ПСЖ"