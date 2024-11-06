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Французский журналист: не думаю, что Сафонов выиграл конкуренцию у Доннаруммы

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Французский журналист Nice-Matin Кристофер Ру высказался об игре Матвея Сафонова за "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Не думаю, что Сафонов выиграл конкуренцию у Доннаруммы. Посмотрим, кто будет играть сегодня. Но он не должен допускать ошибок, учитывая статус итальянца. Сафонов не совершил ни одной серьезной ошибки, но ему еще не приходилось демонстрировать впечатляющую игру, а я говорю о матче, в котором на него будет оказываться большое давление", - цитирует Ру Sport24.

Сегодня, 6-го ноября, французский "ПСЖ" на своем поле сыграет с мадридским "Атлетико" в матче 4-го тура Лиги чемпионов, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В текущем сезоне российский голкипер Матвей Сафонов провел за парижский клуб во всех турнирах 4 матча, пропустил 2 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в 2-х встречах.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего россиянина в 20 миллионов евро, контракт Матвея с клубом рассчитан до лета 2029 года. Напомним, что Сафонов сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 1-го тура Лиги чемпионов с испанской "Жироной" (1:0).

ПСЖ Матвей Сафонов Джанлуиджи Доннарумма
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