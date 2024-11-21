"Начистоту давайте: какие перспективы могут быть, когда у тебя конкурент – Доннарумма? Аренда? Зачем в аренду? Сиди и тренируйся спокойно, играй в Кубке Франции, в Лиге чемпионов сыграет ещё. Уверен, итальянец ещё травмируется, у нашего вратаря будет шанс, обязательно. Сафонов чемпионом Франции станет, нифига себе!", - приводит слова Мостового "Советский спорт".
Матвей Сафонов перешёл во французский "ПСЖ" в июне 2024 года. Тогда парижане договорились с футбольным клубом "Краснодар" о приобретении российского вратаря за 20 млн евро. Контракт между голкипером сборной России и действующими чемпионами Франции был подписан на срок до конца сезона-2028/29.
В текущем сезоне 25-летний футболист в общей сложности принял участие в 4 официальных матчах, в которых пропустил 2 гола. В то же время вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма появился на поле в составе "ПСЖ" 11 раз и пропустил 13 голов.
Мостовой - Сафонову: сиди и тренируйся спокойно. Еще будет шанс в "ПСЖ", обязательно
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о выступлении российского вратаря Матвея Сафонова в составе французского "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"