"В матче с "Тулузой" Сафонов очень хорошо сделал то немногое, что должен был сделать. Не знаю, можно ли судить о прогрессе по этой игре, но, в любом случае, Сафонов не совершал грубых ошибок. Энрике все более регулярно чередует его с Доннаруммой. Это может говорить о том, что Сафонов реально становится все ближе к основному составу "ПСЖ", - поделился Эрман.
Российский голкипер Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024-го года. Воспитанник "быков" заключил с действующими чемпионами Франции контракт до лета 2029-го года. Парижский клуб подписывал Сафонова, как сообщали СМИ, на роль дублера основного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.
В первой части сезона Матвей Сафонов принял участие в 5-ти матчах за "ПСЖ" во всех турнирах, включая последнюю игру в чемпионате Франции - против "Тулузы" (3:0) в 12-м туре Лиги 1. Всего на счету Сафонова 3 матча "сухих" матча и 2 пропущенных мяча. Доннарумма появился на поле в 11-ти матчах и пропустил 13 мячей. В 2-х встречах итальянец сохранил свои ворота "сухими".
Источник: "РБ Спорт"
Журналист L'Equipe Эрман: Сафонов всё ближе к основе "ПСЖ". Энрике всё чаще чередует его с Доннаруммой
Французский журналист Арно Эрман высказался об игре российского голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: официальный сайт "ПСЖ"