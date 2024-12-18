"Если у меня есть игровое время, это уже неплохо. Многие ставили на мне крест в первый год, когда узнали о трансфере. Я счастлив, что у меня получалось играть, что я получал игровое время. Это безусловно плюс. По качеству игры — всегда можно сыграть лучше. Я думаю, если бы я играл лучше, то и времени провел на поле больше", - приводит слова Сафонова Sport24 со ссылкой на Okko.
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июне 2024 года. Тогда парижане оформили с футбольным клубом "Краснодар" трансфер вратаря сборной России. Сумма трансфера за переход 25-летнего вратаря составила 20 млн евро. Срок контракта, который был заключён между россиянином и чемпионом Франции, рассчитан до конца сезона-2028/29.
В текущем сезоне Сафонов в составе своей новой команды 7 раз появлялся на поле в официальных матчах, в трёх из которых Матвей сыграл "на ноль", а в остальных четырех матчах всего пропустил пять голов.
Сафонов: если бы я играл лучше за "ПСЖ", то на поле провел бы больше времени
Вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов оценил свое выступление в первой половине текущего сезона в составе парижан.