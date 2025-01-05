"Головин был расстроен, но вовсе не заменой. Саша снова почувствовал боль в лодыжке, и именно это его расстроило и заставило нервничать. Я могу его понять. В этом матче Головин играл глубже в опорной зоне. Мы хотели больше владеть мячом, тем более в предыдущих встречах мы допускали простые ошибки, когда были без мяча. Поэтому мы поставили его глубже, но в целом я доволен им, он молодец", - приводит слова Хюттера Sport24 со ссылкой на интервью, опубликованное Okko.
5 января "Монако" в матче за Суперкубок Франции проиграл "ПСЖ" со счётом 0:1. Победный гол в составе парижан на 90+2 минуте забил нападающий Усман Дембеле.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе, не совершил результативных действий и был заменен на 72-й минуте. Для игрока сборной России этот матч стал 20-м в текущем сезоне, ранее 28-летний футболист забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Выступая за "Монако" с 2018 года, Головин ещё не выиграл ни одного трофея.
Главный тренер "Монако" оценил игру Головина в матче за Суперкубок Франции с "ПСЖ"
Главный тренер "Монако" Адольф Хюттер прокомментировал выступление российского полузащитника Александра Головина в матче за Суперкубок Франции с "ПСЖ".
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