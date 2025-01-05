"Конечно, я рад за Матвея. Но хотелось бы, чтобы он играл в этом матче за Суперкубок Франции. Тогда эмоции были бы ярче. Не думаю, что Матвей и сам сильно рад. Зная его характер, отношение… Конечно, ему приятно выиграть первый трофей в карьере, но было бы ещё лучше, если бы он играл", - цитирует Чистякова "Чемпионат".
Вчера, 5-го января, "ПСЖ" одержал минимальную победу над "Монако" в матче за Суперкубок Франции, единственным забитым мячом отметился Усман Дембеле. Голкипер парижан Матвей Сафонов остался в запасе, полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды.
Напомним, что Матвей Сафонов перешел в стан парижан в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В этом сезоне российский голкипер провел во всех турнирах 8 матчей, пропустил 6 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах.
Первый тренер Сафонова: не думаю, что Матвей сильно рад первому трофею в "ПСЖ"
Алексей Чистяков, первый тренер голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова, высказался о матче Суперкубка Франции.
Фото: ФК "ПСЖ"