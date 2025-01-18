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Дмитрий Кузнецов: Александр Головин мог бы заиграть в "Атлетико Мадрид"

Экс-игрок "Эспаньола" Дмитрий Кузнецов считает, что полузащитник "Монако" Александр Головин мог бы заиграть в Испании.
Фото: ФК "Монако"
"На мой взгляд, Александр Головин мог бы заиграть в "Атлетико Мадрид". Думаю, что Головин хорошо бы вписался в банду Диего Симеоне. Александр является техничным футболистом с сильным характером, который любит борьбу", - цитирует Кузнецова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 21 матч и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего россиянина в 30 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету Головина 47 матчей в составе сборной России и 6 забитых голов.

После 18-ти сыгранных туров "Монако" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 31-м набранным очком.

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