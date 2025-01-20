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Французский журналист: тренер "ПСЖ" понимает, что Сафонову не хватает качеств стать первым номером

Французский журналист Орельян Маседо прокомментировал выступление в первой части сезона чемпионата Франции российского голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: IMAGO
"За первую часть сезона я поставил бы Сафонову 6 из 10. Он доказал, что является хорошим конкурентом основному голкиперу. И что он действительно классный второй номер. Но всего это еще недостаточно. На мой взгляд, пока Матвею не хватает качеств стать полноценным первым номером. Это понимает и главный тренер. Поэтому пока аккуратно его использует. Но не исключаю, что все может измениться", - приводит слова Маседо "РБ Спорт".

Российский вратарь Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июне 2024 года, когда парижане договорились о его выкупе у футбольного клуба "Краснодар" за 20 млн евро и заключили с ним контракт на срок до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне 25-летний футболист в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых сумел трижды отстоять "на ноль", а в остальных пяти матчах всего пропустил 6 голов. За время пребывания в "ПСЖ" рыночная стоимость Сафонова, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, возросла с 20 до 22 млн евро.

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