"Сафонов заслужил этот вызов, и мы видим, что Доннарумма и его агент уже начали нервничать. А надо на поле себя проявлять. Вот вы спросили: слежу или нет? А я знаю, что "ПСЖ" в Кубке прошёл соперника благодаря двум отражённым пенальти Матвея. Молодец. Радостно за ребят, что проявляют себя", - приводит слова Ананко "Чемпионат".
Вратарь сборной России Матвей Сафонов стал вратарем французского "ПСЖ" в июне 2024 года, когда парижане договорились с футбольным клубом "Краснодар" о трансфере голкипера. Сумма компенсации за его переход составила 20 миллионов евро. Контракт между Сафоновым и "ПСЖ" был заключён на срок до конца сезона-2028/29.
После перехода российский футболист в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых ему удалось оформить три "сухаря", а в остальных пяти матчах Матвей всего пропустил 6 голов.
Ананко - о Сафонове в "ПСЖ": Матвей заслужил этот вызов, Доннарумма уже начал нервничать
Бывший игрок московского "Спартака" Дмитрий Ананко поделился своим мнением о выступлении в составе французского "ПСЖ" российского вратаря Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"