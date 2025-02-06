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Сторожук: конкуренция с Доннаруммой в "ПСЖ" идет Сафонову только в пользу

Бывший главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук поделился своим мнением о выступлении в составе французского "ПСЖ" экс-вратаря "быков" Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images
"Я думаю, что он, прежде всего, заслужил этот вызов самому себе. Знаю его как человека, который не боится ничего. И конкуренция с лучшими в своём деле ребятами, тем же Доннаруммой, я думаю, идет ему только во благо, в пользу", - приводит слова Сторожука Metaratings.

Вратарь Матвей Сафонов в июне 2024 года за 20 млн евро перешел из "Краснодара" во французский "ПСЖ". Контракт между российским голкипером и парижанами рассчитан на срок до 30 июня 2029 года.

В составе новой команды Сафонов в общей сложности 9 раз выходил на поле в официальных матчах (в частности, 5 раз - в Лиге 1, 2 раза - в Кубке Франции, 2 раза - в Лиге чемпионов), в которых ему удалось четыре раза оставить свои ворота в неприкосновенности, а в остальных пяти матчах всего пропустил шесть голов.

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