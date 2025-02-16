«Сафонов правильно сделал, что перешел в «ПСЖ». Да, все понимают, что там первым номером является Доннарумма, но Матвей не сдается и пытается всеми силами стать игроком основы. Он в этом сезоне наверняка выиграет чемпионат Франции, что станет отличным достижением для российского футболиста», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл уже 10 матчей за парижский клуб, включая два матча в Лиге чемпионов. В этом сезоне Матвей уже выиграл Суперкубок Франции. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
«ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции, набрав 56 очков после 22 туров. Ближайший преследователь отстаёт на 10 очков.
Мостовой: в этом сезоне Сафонов наверняка выиграет чемпионат Франции, что станет отличным достижением
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в текущем сезоне.
Фото: ФК "ПСЖ"