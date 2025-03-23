"На фоне слухов о возможном уходе Доннаруммы из "ПСЖ" у Матвея может появиться больше шансов. Если будет состоявшийся факт ухода, у Матвея будут реальные шансы стать первым номером.
Сафонов в полной мере доказал, что может быть первым вратарём "ПСЖ", - цитирует Чистякова "Чемпионат".
Чистяков отметил, что за время, проведенное Сафоновым в "ПСЖ", в его исполнении был лишь один спорный момент — пропущенный гол от "Баварии" в рамках 5-го тура "Лиги Чемпионов", матч закончился со счётом 1:0 в пользу "Баварии"
Последний раз Матвей Сафонов выходил в стартовом составе 8 марта в матче с "Ренном" в рамках 25-го тура французской Лиги 1. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах, из которых в 6 сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его основной конкурент Доннарумма сыграл значительно больше — 31 матч, при этом 7 из них завершились для него сухими.
Первый наставник Сафонова: Матвей готов стать основным голкипером "ПСЖ"
Первый наставник Матвея Сафонова Алексей Чистяков прокомментировал информацию о вероятном трансфере Джанлуиджи Доннаруммы в "Интер".
Фото: ФК "ПСЖ"