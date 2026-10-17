"ПСЖ" одержал волевую победу над "Страсбургом"

"ПСЖ" одержал волевую победу над "Страсбургом" в матче 7-го тура Лиги 1.

Фото: Getty Images

Парижане пропустили первыми, но во втором тайме переломили ход встречи и выиграли со счётом 3:1. Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте благодаря голу Джованни Рейны. На 73-й минуте Усман Дембеле не реализовал пенальти, однако вскоре "ПСЖ" всё же сравнял счёт - на 78-й отличился Илья Забарный.



На 85-й минуте Дембеле вывел парижан вперёд, а уже в компенсированное время Дезире Дуэ установил окончательный результат - 3:1.



Матвей Сафонов провёл на поле весь матч.

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ПСЖ