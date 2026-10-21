Криштиану Роналду обратился к Хвиче, получившему тяжелую травму

Фото: ФК "ПСЖ"

Поддерживай в себе этот огонь. Все самое лучшее у тебя еще впереди", - написал Роналду в соцсетях.

"Самые тяжелые битвы в футболе – зачастую те, которых никто не видит. Я знаю это чувство, Квара. Никогда не забывай, что привело тебя туда, где ты сейчас, и пусть трудный момент не заставляет тебя сомневаться в том, как далеко ты можешь зайти.Ранее стало известно, что нападающий "ПСЖ" Хвича Кварацхелия получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Сообщалось, что в ближайшие дни грузинский вингер будет прооперирован и пропустит минимум полгода.Вчера, 20 октября, 25-летний Кварацхелия принял участие в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:2). Игрок сборной Грузии вышел в стартовом составе парижан и был заменен во втором тайме.