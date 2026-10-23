"ПСЖ" нашёл нового вингера на замену Кварацхелии - источник

"ПСЖ" рассматривает возможность приобретения полузащитника леверкузенского "Байера" Ибрахима Маза в зимнее трансферное окно.

ФК "Байер"

Парижане рассчитывают усилить атакующую линию после серьёзной травмы Хвичи Кварацхелии, который рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне.



По информации Goal, 20-летний футболист соответствует требованиям наставника французского клуба Луиса Энрике. Однако за трансфер Маза "ПСЖ" придётся заплатить как минимум 50 миллионов евро.



Маза в текущем розыгрыше провёл девять матчей за "Байер" во всех соревнованиях. На счету атакующего полузащитника три забитых мяча и столько же результативных передач.