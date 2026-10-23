В "ПСЖ" приняли решение по новому вратарю - источник

Руководство "ПСЖ" не планирует усиливать вратарскую линию во время зимнего трансферного окна.

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Парижский клуб устраивает игра российского голкипера Матвея Сафонова, поэтому приобретение нового футболиста на эту позицию не рассматривается.



Как сообщает журналист Canal+ Оливье Талларон, несмотря на появлявшиеся слухи о возможном трансфере вратаря, в "ПСЖ" довольны выступлением россиянина.



Сафонов защищает цвета парижан с лета 2024 года. Соглашение российского голкипера с "ПСЖ" действует до июня 2029 года.