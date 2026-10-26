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Лунёв включил Сафонова в тройку лучших вратарей мира

Голкипер московского "Динамо" Андрей Лунёв включил Матвея Сафонова в тройку сильнейших вратарей планеты и заявил, что россиянин способен выиграть индивидуальную награду по итогам 2026 года.
Фото: Franco Arland / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Лунёв оценил шансы своего соотечественника на получение приза лучшему голкиперу года от France Football. По мнению вратаря "Динамо", Сафонов заслужил место среди номинантов благодаря успешному сезону в составе "ПСЖ".

"Матвей вообще провел прекрасный сезон! Во многом благодаря ему "ПСЖ" показал такие результаты в прошлом сезоне — победа в чемпионате Франции и вторая подряд Лига чемпионов", — отметил Лунёв.

Футболист также считает, что отсутствие сборной России на международных турнирах может негативно сказаться на шансах Сафонова получить награду.

"Конкуренты достойные у Матвея есть. И каждый себя так или иначе здорово проявил. В целом Сафонов точно входит в топ-3 вратарей мира на сегодняшний день. Но, вероятно, и первое место может занять", — добавил голкипер.

В сезоне-2025/26 Сафонов вместе с парижанами стал чемпионом Франции, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Победитель вратарской номинации будет объявлен 26 октября на церемонии вручения "Золотого мяча" в Лондоне.

Источник: "Матч ТВ"

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