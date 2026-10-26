Лунёв включил Сафонова в тройку лучших вратарей мира

"Матвей вообще провел прекрасный сезон! Во многом благодаря ему "ПСЖ" показал такие результаты в прошлом сезоне — победа в чемпионате Франции и вторая подряд Лига чемпионов", — отметил Лунёв.
Футболист также считает, что отсутствие сборной России на международных турнирах может негативно сказаться на шансах Сафонова получить награду.
"Конкуренты достойные у Матвея есть. И каждый себя так или иначе здорово проявил. В целом Сафонов точно входит в топ-3 вратарей мира на сегодняшний день. Но, вероятно, и первое место может занять", — добавил голкипер.
В сезоне-2025/26 Сафонов вместе с парижанами стал чемпионом Франции, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Победитель вратарской номинации будет объявлен 26 октября на церемонии вручения "Золотого мяча" в Лондоне.
Источник: "Матч ТВ"