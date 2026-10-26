Лунёв включил Сафонова в тройку лучших вратарей мира

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"Конкуренты достойные у Матвея есть. И каждый себя так или иначе здорово проявил. В целом Сафонов точно входит в топ-3 вратарей мира на сегодняшний день. Но, вероятно, и первое место может занять", — добавил голкипер.