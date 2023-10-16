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"Монако": Головин пока восстанавливается от повреждения

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Пресс-атташе "Монако" Жюльен Кревелье прокомментировал травму полузащитника сборной России Александра Головина.
Фото: РФС
"Александр Головин восстанавливается от повреждения. Медицинская информация о готовности россиянина и других футболистов сыграть в ближайшем туре чемпионата будет представлена в пятницу на предматчевой пресс-конференции перед игрой с "Мецем", — передает слова Кревелье Sport24.

Из-за повреждения Головин пропустил 2 матча национальной команды в октябре.

В этом сезоне Головин отыграл 7 матчей за "Монако". В них отдал 1 голевую передачу и забил 2 мяча. Сейчас команда россиянина находится на первой строчке в Лиге 1.

Всего за взрослую сборную России Головин сыграл 46 матчей. В них он забил 5 голов и сделал 13 голевых передач.


Головин Сборная России Монако
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