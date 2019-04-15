Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|29
|67
|2
|Боруссия Д
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Ф
|29
|52
|5
|Боруссия М
|29
|51
|6
|Хоффенхайм
|29
|47
|7
|Вердер
|29
|46
|8
|Байер
|29
|45
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна
|29
|37
|11
|Герта
|29
|35
|12
|Майнц
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|29
|28
|15
|Шальке 04
|29
|27
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14
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Bild: "Ювентус", "Реал" и "Ливерпуль" летом поспорят за полузащитника "Байера"
Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт попал в летний шорт-лист трех клубов.
По информации Bild, на 22-летнего немца претендуют "Ювентус", "Реал" и "Ливерпуль". Бранд примет решение о своем будущем по окончании сезона. Отступные за немца составляют 25 миллионов евро. Его контракт с "Байером" истекает летом 2021 года.
В текущем сезоне Брандт провел 38 матчей за "Байер", забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.
По информации Bild, на 22-летнего немца претендуют "Ювентус", "Реал" и "Ливерпуль". Бранд примет решение о своем будущем по окончании сезона. Отступные за немца составляют 25 миллионов евро. Его контракт с "Байером" истекает летом 2021 года.
В текущем сезоне Брандт провел 38 матчей за "Байер", забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.
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