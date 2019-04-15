Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Хоффенхайм
Вердер
Байер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 29 67
2 Боруссия Д 29 66
3 РБ Лейпциг 29 58
4 Айнтрахт Ф 29 52
5 Боруссия М 29 51
6 Хоффенхайм 29 47
7 Вердер 29 46
8 Байер 29 45
9 Вольфсбург 29 45
10 Фортуна 29 37
11 Герта 29 35
12 Майнц 29 33
13 Фрайбург 29 32
14 Аугсбург 29 28
15 Шальке 04 29 27
16 Штутгарт 29 21
17 Нюрнберг 29 18
18 Ганновер 96 29 14
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Bild: "Ювентус", "Реал" и "Ливерпуль" летом поспорят за полузащитника "Байера"

Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт попал в летний шорт-лист трех клубов.

По информации Bild, на 22-летнего немца претендуют "Ювентус", "Реал" и "Ливерпуль". Бранд примет решение о своем будущем по окончании сезона. Отступные за немца составляют 25 миллионов евро. Его контракт с "Байером" истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне Брандт провел 38 матчей за "Байер", забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.
Теги: Брандт Байер Ливерпуль Ювентус Реал
Сегодня, 11:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 11:56)
  • +2
  •  (2)
online

ну хоть тут без Баварии
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама