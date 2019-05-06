Полузащитник "Хоффенхайма" Демирбай станет игроком "Байера"

Полузащитник "Хоффенхайма" Керем Демирбай продолжит карьеру в другом немецком клубе - "Байере", сообщает Sport Bild.Трансфер будет оформлен официально летом, а его сумма составит 28 миллионов евро.В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 30 матчей за "Хоффенхайм" и забил четыре мяча, отдав при этом десять голевых передач.