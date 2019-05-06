Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Байер
Боруссия М
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 32 74
2 Боруссия Д 32 70
3 РБ Лейпциг 32 65
4 Айнтрахт Ф 32 54
5 Байер 32 54
6 Боруссия М 32 52
7 Вольфсбург 32 52
8 Хоффенхайм 32 51
9 Вердер 32 47
10 Фортуна 32 41
11 Герта 32 40
12 Майнц 32 37
13 Фрайбург 32 33
14 Аугсбург 32 32
15 Шальке 04 32 31
16 Штутгарт 32 24
17 Нюрнберг 32 19
18 Ганновер 96 32 18
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Полузащитник "Хоффенхайма" Демирбай станет игроком "Байера"

Полузащитник "Хоффенхайма" Керем Демирбай продолжит карьеру в другом немецком клубе - "Байере", сообщает Sport Bild.

Трансфер будет оформлен официально летом, а его сумма составит 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 30 матчей за "Хоффенхайм" и забил четыре мяча, отдав при этом десять голевых передач.
Теги: Хоффенхайм Байер Керем Демирбай
Сегодня, 08:27
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