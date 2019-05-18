Макс Крузе покинет "Вердер" свободным агентом

Капитан "Вердера" Макс Крузе уйдет из команды летом, передает официальный сайт клуба клуба.С 31-летним немцем не будет подписан новый контракт, а нынешнее соглашение заканчивается 1 июля. Таким образом, футболист станет свободным агентом.