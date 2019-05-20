"Боруссия" объявила о переходе Шульца

Полузащитник "Хоффенхайма" Нико Шульц стал игроком дортмундской "Боруссии".

С 26-летним футболистом подписан контракт до июня 2024 года, сообщает пресс-служба черно-желтых. По информации Transfermarkt покупка немецкого хавбека обошлась "Боруссии" в 27 миллионов евро.

"Боруссия" является топ-клубом. Команда играет в футбол, который идеально подходит мне и моему стилю. Я думаю, что могу помочь Дортмунду и мы сможем добиться больших успехов вместе", – сказал Шульц.

Теги: Шульц Боруссия
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