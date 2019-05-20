"Боруссия" объявила о переходе Шульца

? Borussia Dortmund verpflichtet Nico Schulz von der @tsghoffenheim! Der 26-J?hrige unterschreibt einen Vertrag bis 2024! #SCHUUULZ



Alle Infos ? https://t.co/fvcansetsU pic.twitter.com/Iq88ZmHlsO — Borussia Dortmund (@BVB) May 21, 2019

Полузащитник "Хоффенхайма" Нико Шульц стал игроком дортмундской "Боруссии".С 26-летним футболистом подписан контракт до июня 2024 года, сообщает пресс-служба черно-желтых. По информации Transfermarkt покупка немецкого хавбека обошлась "Боруссии" в 27 миллионов евро."Боруссия" является топ-клубом. Команда играет в футбол, который идеально подходит мне и моему стилю. Я думаю, что могу помочь Дортмунду и мы сможем добиться больших успехов вместе", – сказал Шульц.