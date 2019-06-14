Хуммельс может вернуться в "Боруссию"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс в летнее трансферное окно может вернуться в "Боруссию", сообщает Sport Bild.

Контракт Хуммельса с "Баварией" рассчитан до июня 2021 года. Дортмундцы намерены выкупить права на немецкого футболиста.

Хуммельс перешел из дортмундской "Боруссии" в "Баварию" в 2016 году.
Теги: Хуммельс Боруссия Д Бавария
Сегодня, 08:27
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