Хуммельс может вернуться в "Боруссию"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс в летнее трансферное окно может вернуться в "Боруссию", сообщает Sport Bild.Контракт Хуммельса с "Баварией" рассчитан до июня 2021 года. Дортмундцы намерены выкупить права на немецкого футболиста.Хуммельс перешел из дортмундской "Боруссии" в "Баварию" в 2016 году.