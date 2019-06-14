Леон Горецка: в "Баварии" я провел свой первый сезон на мировом уровне

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка поделился впечатлениями от своего первого сезона в мюнхенском клубе. Ранее игрок выступал за "Шальке".

"Я провел свой первый сезон на мировом уровне. Мы выиграли Кубок, выиграли чемпионат Германии. Я нашел свое место на поле и помог команде. Но готов и к тому, чтобы играть и на другой позиции. Главное - приносить пользу", - цитирует Горецку Bundesliga.de.
Теги: Горецка Бавария
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