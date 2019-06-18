Марк ван Боммель: Роббен должен принять решение, мы бы хотели видеть его в ПСВ

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммель отметил, что в клубе ожидают решения полузащитника "Баварии" Арьена Роббена о продолжении карьеры."Роббен должен принять решение. Он знает, что мы бы хотели видеть его в команде. Но мы не торопим Арьена и даём ему время для того, чтобы он принял взвешенное решение. Я не собираюсь оказывать на кого-либо давления. Это важный шаг для него. Он может завершить карьеру или продолжить играть. Он может присоединиться к ПСВ или пойти в другой клуб. У него масса предложений", - цитирует Боммела Goal.com.