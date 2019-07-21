Карл-Хайнц Румменигге: "Санчеш не стал даже слушать предложение о переходе"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что у Ренату Санчеша есть шансы закрепиться в основном составе команды. По его словам, португалец сам намерен остаться в Мюнхене.– На прошлой неделе Ренату говорил с тренером и спортивным директором, – цитирует Sport1 Румменигге. – Мы все убеждены, что Санчеш может быть полезен для нас. Он сам донес до тренера свое желание быть игроком основного состава. У нас было по нему заманчивое предложение о переходе, но он не захотел даже слушать о нем.