Витсель: "Боруссия" сильнее, чем в прошлом сезоне

Полузащитник "Боруссия" Аксель Витсель поделился мнением насчёт состояния команды:

- Мы хотим выиграть чемпионат. У такого клуба, как "Боруссия", должна стоять такая задача. Мы стали сильнее, чем в прошлом сезоне. Мы должны доказать это в чемпионате.

Также бельгиец рассказал о влиянии защитника клуба Матса Хуммельса, недавно вернувшегося в команду.

Он лидер. Нам не помешает еще один [лидер]. Чем больше, тем лучше.

Для меня все выглядит так, будто он всегда был в клубе. С самого начала ощущалось то влияние, которое он привнес на тренировки и тесты. Технически он очень хорош. В любой ситуации я могу обыграться с ним, - приводит слова игрока Sports, ссылаясь на Kicker.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Боруссия Дортмунд
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