Фанаты "Баварии" отказываются отпускать президента клуба с поста

Болельщики мюнхенской "Баварии" собирают подписи, чтобы оставить президента клуба Ули Хеннесса на своем посту, сообщает Bild.

67-летний немец возглавляет клуб с 2016 года. Недавно он заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Они пройдут в ноябре этого года.

"Мир меняется, но есть одна вещь, на которую мы можем положиться,как на "Аминь" в церкви, — это сильная «Бавария», завоевавшая титул чемпиона страны и выступающая в еврокубках. Этому постоянству мы обязаны Ули Хеннессу. Не важно, бурное ли море, Хеннес — наша скала. Пилоту клуба не разрешается высаживаться сейчас!" — гласит текст петиции.

"Газета.ру"

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Бавария Бундеслига
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