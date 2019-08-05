Немецкий клуб расторг контракт со своим капитаном, замеченным в компании ультраправых фанатов

Немецкий клуб "Кемницер" расторг контракт со своим капитаном, поскольку тот наблюдал за матчем с трибун в компании ультраправых фанатов команды.3 августа "Кемницер" играл на выезде против "Халлешера" в матче третьей лиги Германии по футболу. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Капитан гостей Даниэль Фран не принимал участия в игре из-за травмы, но посетил матч, поддерживая свою команду с трибун. Однако, как выяснилось позже, делал он это в компании ультрас — радикальной группировки "Kaotic Chemnitz". Узнав об этом, клуб объявил о разрыве контракта с футболистом.Франу также припомнили инцидент, когда 9 марта 2019 года после победного гола в ворота одного из соперников Даниэль задрал футболку, под которой была майка со слоганом "Поддерживай местных хулиганов". Надпись была посвящена умершему Томасу Халлеру — известному в Германии фанату-неонацисту. Тогда Франу удалось избежать санкций со стороны клуба.Контракт Рана с "Кемницером" был рассчитан до 2021 года.