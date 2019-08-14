Иван Перишич: когда зовет такой большой клуб, как "Бавария", вы не медлите с ответом

Новичок "Баварии" Иван Перишич поделился впечатлениями от перехода из "Интера". Немецкий клуб взял 30-летнего хорвата в аренду с опцией выкупа летом 2020-го."Я счастлив быть здесь и сделаю все возможное. Когда зовет такой большой клуб, как "Бавария", вы не медлите с ответом", - цитирует Перишича в твиттере "Баварии".