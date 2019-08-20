Арьен Роббен: не хочу иметь с футболом ничего общего на протяжении шести месяцев в году

Бывший полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, объявивший этим летом о завершении карьеры футболиста, пока не спешит возвращаться в футбол в новом качестве."Я не хочу иметь с футболом ничего общего на протяжении шести месяцев в году. Хочу немного отдалиться и немного отдохнуть.Здорово проводить время с семьей, особенно когда ты так долго являешься профессиональным футболистом и жил лишь как футболист", — цитирует Роббена Bild.