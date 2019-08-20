Дортмундская "Боруссия" в 2 раза увеличила зарплату Санчо

Дортмундская "Боруссия" в два раза увеличила зарплату своему полузащитнику Джейдону Санчо, утверждает Bild.19-летний англичанин после ударного сезона-2018/19, в котором он забил 13 голов и сделал 19 результативных передач в 43 матчах во всех турнирах на клубном уровне, привлек к себе внимание многих топ-клубов Европы. "Боруссия" вознаградила футболиста, удвоив его оклад с 3 млн евро до 6 млн евро в год. При этом срок действия контракта Санчо со "шмелями" остался прежним — соглашение рассчитано до лета 2022 года.Санчо перешел в "Боруссию" из "Манчестер Сити" летом 2017 года за 7,84 млн евро. В настоящий момент Transfermarkt оценивает игрока в 100 млн евро.