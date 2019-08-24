"Фенербахче" обратился в "Баварию" по поводу аренды Боатенга

Защитник "Баварии" Жером Боатенг может продолжить карьеру в Турции.По информации Takvim, "Фенербахче" обратились в мюнхенский клуб по поводу аренды 30-летнего футболиста. Стамбульцы готовы взять на себя обязательство платить футболисту две трети его зарплаты."Бавария" купила Боатенга у "Манчестер Сити" летом 2011 года за 13,5 миллиона евро.В сезоне-2018/19 немец провел за команду из Мюнхена 28 матчей и сделал две голевые передачи.В текущей кампании он провел 90 минут на поле во встрече за Суперкубок Германии с дортмундской "Боруссией".Контракт Боатенга с "Баварией" истекает в июне 2021 года.