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"Бавария" со счетом 6:1 разгромила "Майнц"

"Бавария" разгромила "Майнц" в матче 3-го тура чемпионата Германии. Футболисты мюнхенского клуба забили в ворота соперника 6 голов, пропустив при этом однажды - 6:1.

Чемпионат Германии

3 тур

Гол: Павар, 36, Алаба, 45, Перишич, 54, Коман, 64, Левандовски 78, Дэвис, 81 - Бутьюс, 6

Бавария: Нойер, Алаба, Зюле, Эрнандес, Павар, Киммих, Алькантара (Кюизанс, 80), Коутиньо (Мюллер, 67), Перишич (Дэвис, 67), Левандовски, Коман

Майнц: Мюллер, Ньякат, Пьер-Габриэль, Кариколь, Хак, Фернандеш, Латца (Кунде Малонг, 46), Баку, Бутьюс, Буркардт (Салаи, 56), Онисиво (Сен-Жюст, 83)

Предупреждения: Киммих, 20, Ньякат, 33, Хак, 45, Лукас, 73, Алькантара, 75, Кунде Малонг, 77


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Теги: Бавария Майнц
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