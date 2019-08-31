"Бавария" со счетом 6:1 разгромила "Майнц"

"Бавария" разгромила "Майнц" в матче 3-го тура чемпионата Германии. Футболисты мюнхенского клуба забили в ворота соперника 6 голов, пропустив при этом однажды - 6:1.



Чемпионат Германии



3 тур



Гол: Павар, 36, Алаба, 45, Перишич, 54, Коман, 64, Левандовски 78, Дэвис, 81 - Бутьюс, 6



Бавария: Нойер, Алаба, Зюле, Эрнандес, Павар, Киммих, Алькантара (Кюизанс, 80), Коутиньо (Мюллер, 67), Перишич (Дэвис, 67), Левандовски, Коман



Майнц: Мюллер, Ньякат, Пьер-Габриэль, Кариколь, Хак, Фернандеш, Латца (Кунде Малонг, 46), Баку, Бутьюс, Буркардт (Салаи, 56), Онисиво (Сен-Жюст, 83)



Предупреждения: Киммих, 20, Ньякат, 33, Хак, 45, Лукас, 73, Алькантара, 75, Кунде Малонг, 77