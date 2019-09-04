Джейдон Санчо - о возможном переходе в клуб АПЛ или Примеры: я был бы не против

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо отметил, что был бы не против перехода в клуб английской Премьер-лиги и испанской Примеры."Не могу заглядывать в будущее, но я был бы не против вернуться в английскую Премьер-лигу. Я бы не стал исключать и вариант с переходом в испанскую Примеру, но сейчас ничего нельзя сказать.В Германии давлении средств массовой информации менее ощутимо. Думаю, это действительно позволяет мне оставаться сосредоточенным на футболе", - цитирует Санчо Sport Bild.