Защитник "Баварии" Жером Боатенг подозревается в нанесении телесных повреждений своей бывшей жене.
Как сообщает Spiegel, дело против футболиста недавно поступило в городской суд Мюнхена. Проверка по поводу обвинений в адрес Боатенга проводилась с осени 2018 года. Юристы спортсмена уже заявили, что «частный вопрос, который основан на непроверенных заявлениях третий лиц».
Дело в отношении Боатенга еще не открыто официально, судья решил, что в этой ситуации требуется дополнительное расследование.
Sport24.ru
Защитника "Баварии" Боатенга подозревают в избиении бывшей жены
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