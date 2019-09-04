Защитника "Баварии" Боатенга подозревают в избиении бывшей жены

Защитник "Баварии" Жером Боатенг подозревается в нанесении телесных повреждений своей бывшей жене.Как сообщает Spiegel, дело против футболиста недавно поступило в городской суд Мюнхена. Проверка по поводу обвинений в адрес Боатенга проводилась с осени 2018 года. Юристы спортсмена уже заявили, что «частный вопрос, который основан на непроверенных заявлениях третий лиц».Дело в отношении Боатенга еще не открыто официально, судья решил, что в этой ситуации требуется дополнительное расследование.