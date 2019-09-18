Игрок "Айнтрахта" подал в суд на свою маму. Он хочет забрать у нее шесть футболок

Защитник франкфуртского "Айнтрахта" Данни Да Коста подал судебный иск на свою маму. 26-летний футболист хочет вернуть себе шесть своих футболок, которые хранятся у нее, сообщает WDR.Как отмечается, футболки — лишь вершина айсберга, истинные причины разногласий в семье игрока остаются неизвестными.По данным Bild, папа Да Косты — дипломат из Анголы, мама родом из Конго. Они познакомились в Германии, но несколько лет назад развелись. Да Коста остался с матерью и двумя младшими сестрами. Он оплачивал учебу сестер и аренду дома, где они жили.