Немецкий клуб уволил шестого тренера за 4,5 года. У команды российский владелец

Немецкий клуб "Юрдинген 05", выступающий в третьем по силе дивизионе страны, расстался с очередным главным тренером, сообщает WAZ.В течение последних пяти месяцев команду возглавлял Хайко Фогель, ранее работавший с "Базелем", "Штурмом" и юношеским составом "Баварии". В апреле этого года специалист подписал с клубом контракт, рассчитанный до 2020 года, и успел провести во главе коллектива 16 матчей, в которых одержал лишь четыре победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений.При этом для "Юрдингена" это уже шестое увольнение наставника за 4,5 года. Владельцем клуба является российский бизнесмен Михаил Пономарёв. Ранее он уже выражал уверенность в правильности выбранной тактики управления клубом: "Если для достижения цели потребуется пригласить 18 тренеров, я это сделаю".