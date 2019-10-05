"Штутгарт" проиграл матч, владея мячом рекордные 84,5% времени

В матче 9-го тура Второй Бундеслиги "Штутгарт" проиграл "Веену" со счётом 1:2, владея мячом рекордные 84,5% времени. Встреча состоялась в "Штутгарте" на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена".Хозяева установили рекорд дивизиона по владению мячом, но всё равно потерпели поражение. Гости открыли счёт на 3-й минуте, отличился Мануэль Шаффлер, которому ассистировал Мориц Кун. "Штутгарт" отыгрался на 11-й минуте благодаря голу Хамади аль-Гаддиуи с передачи Сантьяго Аскасибара. Впрочем, "Веен" вскоре вышел вперёд. Автором гола стал Шаффлер, который оформил дубль."Штутгарт", набрав 20 очков, занимает первое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги. В 10-м туре клуб на своём поле сыграет с "Хольштайном".