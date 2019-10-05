» » "Штутгарт" проиграл матч, владея мячом рекордные 84,5% времени

"Штутгарт" проиграл матч, владея мячом рекордные 84,5% времени

В матче 9-го тура Второй Бундеслиги "Штутгарт" проиграл "Веену" со счётом 1:2, владея мячом рекордные 84,5% времени. Встреча состоялась в "Штутгарте" на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена".

Хозяева установили рекорд дивизиона по владению мячом, но всё равно потерпели поражение. Гости открыли счёт на 3-й минуте, отличился Мануэль Шаффлер, которому ассистировал Мориц Кун. "Штутгарт" отыгрался на 11-й минуте благодаря голу Хамади аль-Гаддиуи с передачи Сантьяго Аскасибара. Впрочем, "Веен" вскоре вышел вперёд. Автором гола стал Шаффлер, который оформил дубль.

"Штутгарт", набрав 20 очков, занимает первое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги. В 10-м туре клуб на своём поле сыграет с "Хольштайном".

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Штутгарт Бундеслига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Доменико Тедеско должен подписать контракт со "Спартаком" 7 октября 1
Ошибка Беленова стоила «Уфе» матча. Шалимов и «Ахмат» начали с победы
Гол Анхеля принес "Ахмату" гостевую победу над "Уфой" 4
15 тысяч фанатов "Ювентуса" требуют отдать звезду Конте Маркизио 1
"Оренбург" — "Динамо": стали известны стартовые составы
"Луч" одержал домашнюю победу над "Авангардом" 2
"СКА-Хабаровск" и "Химки" не выявили лучшего
Лоран Косельни рассказал, почему решил покинуть "Арсенал"
"Штутгарт" проиграл матч, владея мячом рекордные 84,5% времени
"Бордо" отстранил троих игроков академии, избивших одноклубника
Леонардо Бонуччи: Конте был идеальным тренером для "Ювентуса"
Франк Рибери признан лучшим игроком Серии А в сентябре
Букмекеры открыли линию на персональное сражение Шомуродова и Соболева
"Атлетико" намерен купить форварда "Валенсии" Родриго в январе
Николас Тальяфико отказал "Атлетико", решив остаться в "Аяксе"
Соболева хочет «Манчестер Юнайтед»? Расслабьтесь, это бред 3
Стала известны стоимость билетов на матч отборочного этапа Евро-2020 Россия — Бельгия
Григорий Морозов: при провалах "Динамо" нужно общаться с фанатами и брать ответственность 2
"Уфа" — "Ахмат": составы команд на матч 12-го тура РПЛ 2
Хосеп Гвардиола: не понимаю, почему Гальярдо не был признан лучшим тренером года 1
Агент не исключил вероятности перехода Сон Хын Мина в "Наполи"
Унаи Эмери: Озил подходит стилю "Арсенала", но это не гарантирует ему места в старте
Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не помогут ЦСКА в матче с "Ростовом" 10
"Торпедо" провело социальную акцию в Мытищах
Евгений Калешин и Игорь Меньщиков – лучшие тренеры сентября в ФНЛ
Зинедин Зидан — о Куртуа: в "Реале" нет неприкасаемых
Юрген Клопп: "Лестер" способен финишировать в топ-4 АПЛ
Борис Игнатьев: если "Спартак" выиграет у "Краснодара", это не будет результатом управления тренерского штаба
Английский клуб ищет футболистов через сайт вакансий 1
Килиан Мбаппе снова выбыл из строя 2
Все новости