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"Бавария" дома проиграла "Хоффенхайму"

В матче 7-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" на выезде обыграл "Баварию" - 2:1.

Чемпионат Германии

7 тур

Голы: Адамян, 54, Левандовски, 73, Адамян, 79

Бавария: Нойер, Боатенг, Павар, Зюле, Киммих, Толиссо (Перишич, 60), Коутиньо, Алькантара, Гнабри, Коман (Мюллер, 60), Левандовски

Хоффенхайм: Бауман, Хюбнер, Пош, Акпогума, Кадержабек (Стафилидис, 62), Сков, Гайгер, Руди, Гриллич (Нордтвейт, 67), Адамян (Бичакчич, 82), Бебу

Предупреждения: Алькантара, 45+3, Перишич, 90+5


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Теги: Бавария Хоффенхайм Бундеслига
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