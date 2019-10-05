В матче 7-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" на выезде обыграл "Баварию" - 2:1.
Чемпионат Германии
7 тур
Голы: Адамян, 54, Левандовски, 73, Адамян, 79
Бавария: Нойер, Боатенг, Павар, Зюле, Киммих, Толиссо (Перишич, 60), Коутиньо, Алькантара, Гнабри, Коман (Мюллер, 60), Левандовски
Хоффенхайм: Бауман, Хюбнер, Пош, Акпогума, Кадержабек (Стафилидис, 62), Сков, Гайгер, Руди, Гриллич (Нордтвейт, 67), Адамян (Бичакчич, 82), Бебу
Предупреждения: Алькантара, 45+3, Перишич, 90+5
"Бавария" дома проиграла "Хоффенхайму"
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