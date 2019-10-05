"Майнц" установил немецкий рекорд по количеству забитых подряд пенальти

"Майнц" установил рекорд немецкой Бундеслиги, забив 25-й пенальти подряд. Об этом сообщает OptaFranz.Команда побила рекорд чемпионата Германии по забитым пенальти. До этого момента "Майнц" делил достижение с "Бохумом", который реализовал 24 одиннадцатиметровых подряд.Автором нового рекорда стал защитник клуба Даниэль Бросински. Он реализовал пенальти в матче седьмого тура Бундеслиги против "Падерборна". Матч завершился в пользу хозяев со счетом 2:1.