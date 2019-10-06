В "Боруссии" раскритиковали Обамеянга. Тот назвал гендиректора дортмундского клуба клоуном

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк раскритиковал бывшего нападающего команды Пьера-Эмерика Обамеянга за слова габонца в адрес генерального директора дортмундской "Боруссии" Йоахима Ватцке.Обамеянг назвал Ватцке клоуном после того, как тот заявил, что причиной ухода форварда из "Боруссии" в "Арсенал" в январе 2018 года стали деньги, и предположил, что форвард радуется, видя свой счет в банке, но расстраивается, когда смотрит Лигу чемпионов по телевизору."По-моему, Обамеянг здесь выбрал неправильный тон и не те слова. Ханс-Йоахим Ватцке не сказал ничего плохого и не имел в виду ничего плохого.Когда Обамеянг играл за нас на протяжении четырех с половиной лет, мы всегда его поддерживали, даже в сложных ситуациях. Поэтому я не понимаю, его такую грубую и преувеличенную реакцию", — заключил Цорк.