Ватцке: лучше пойду просить милостыню под мостом, чем попрошу денег у "Баварии"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слухи о том, что он просил финансовой помощи у "Баварии", когда клуб был на грани банкротства в 2005 году."Было удивительно и даже иронично, что история с одалживанием денег у "Баварии" всплыла в год, когда мы впервые стали чемпионами Бундеслиги. Я немного сопротивлялся тому, как меня хотели выставить: будто я ходил в "Баварию" и просил денег. На самом деле я бы не попросил у них и евро.Я уважаю этот клуб, но лучше я пойду просить милостыню под мостом в Дортмунде, чем попрошу денег у "Баварии". Просить денег у своего главного конкурента — что может быть унизительнее в этом мире?" — рассказал Ватцке в своей книге, которая выходит на следующей неделе.