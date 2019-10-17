Маттеус: Эриксен не тот игрок, который может помочь "Баварии"

Известный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус выступил против возможного перехода полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в "Баварию"."Я слежу за этим игроком в течение долгого времени, и в 2019 году он пока разочаровывает.Его трансфер в "Баварию" для меня будет выглядеть бессмысленным и очень удивительным. Для меня это не тот игрок, который может помочь "Баварии". Если он недостаточно хорошо для "Тоттенхэма", то он недостаточно хорош и для "Баварии". Ули Хенесс также сказал, что "Баварии" не нужны запасные.Эриксен — хороший технарь, типичная 10-тка. Но он слишком медленный, а Нико Ковач любит быстрых игроков. Для меня Эриксен не тот игрок, который делает разницу на высшем уровне, поэтому "Баварии" лучше сконцентрироваться на переходе Кая Хаверца следующим летом. Плюс у "Баварии" есть Филиппе Коутиньо, который хорошо играет на позиции 10-тки. Не забывайте о [Томасе] Мюллере, который может сыграть на любой позиции", — цитирует Маттеуса Sport 1.Контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2020 года. Уже зимой он сможет вести переговоры с другими клубами о бесплатном переходе в новую команду летом 2020 года.