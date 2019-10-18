В матче 8-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" дома обыграл "Байер" со счетом 3:0.
Чемпионат Германии
8 тур
Голы: Пасьенса, 4, 17 (пен.), Дост, 81
Айнтрахт Ф: Реннов, Туре (Абрахам, 30), Хинтереггер, Коста, Хасебе, Роде, Фернандеш, Соу (Кор, 84), Костич, Пасьенса, Дост (Гачинович, 85)
Байер: Градецки, Бендер, Венделл (Бендер, 64), Драгович, Вайзер (Беллараби, 30), Баумгартлингер, Хаверц, Демирбай, Амири, Фолланд, Аларио (Диаби, 82)
Предупреждения: Драгович, 16, Фернандеш, 44
"Айнтрахт" дома разгромил "Байер"
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