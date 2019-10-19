» » В Берлине загорелся поезд с несколькими сотнями фанатов "Фрайбурга"

В Берлине загорелся поезд с несколькими сотнями фанатов "Фрайбурга"

Поезд, на котором несколько сотен фанатов "Фрайбурга" добирались домой после матча 8-го тура Бундеслиги против берлинского "Униона" (победа "Униона" со счетом 2:0), загорелся на станции Бельвю в Берлине, сообщают немецкие СМИ.

Воспламенение произошло в вагоне в передней части поезда. Пассажиры поезда были эвакуированы. Несколько человек были госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает. Как сообщил представитель пожарной службы, один вагон поезда сгорел.

Стоит отметить, что в качестве меры предосторожности два других пригородных поезда, находившихся на станции, были эвакуированы.



Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Фрайбург Бундеслига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В Берлине загорелся поезд с несколькими сотнями фанатов "Фрайбурга"
Автором официального гимна Евро-2020 стал Мартин Гаррикс
3-кратный чемпион России недоволен самым дорогим игроком "Спартака": Тиль совершенно не старался
Анчелотти: сегодня же позвоню Ибрагимовичу и позову его в "Наполи"
Состояние 17-летнего игрока "Рубина" Фомина после срочной госпитализации остается стабильно тяжелым
Экс-тренер сборной Италии признался, что вынужден выращивать оливки из-за отсутствия работы 1
Боярский: вместо "Ростова" мог быть кто угодно, "Зенит" и их бы обыграл 3
"Тамбов": шорт-листа тренеров у нас пока нет 1
Семак: хет-трик Дзюбы - это запоминающееся событие 1
Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Болонью" 1
Мустафин: нам тяжело играть без нападающих
"Спартак" не пустил журналистов "СЭ" на матч с "Рубином", выдав им билеты на "Джокера" 9
Барриос: "Зенит" был сконцентрирован с первых минут и смог воспользоваться своими моментами
Пономарев: у "Ростова" все очень удачно складывалось, и команда стала почивать на лаврах 1
Карпин: в перерыве сказал: "пусть нам еще три забьют" 8
Фергюсон присутствовал на тренировке "Манчестер Юнайтед"
Семак: "Зениту" нужна конкуренция 1
Караваев: мой гол? Не думал, что Дзюба отдаст пас (видео) 3
М. Кержаков: видите, какой счёт? Что тут обсуждать? (видео)
Дзюба: футбольный век недолгий. Получаю удовольствие, кайфую 15
Карпин: полкоманды из сборных не вернулись. Первый тайм - избиение младенца 2
Выдающаяся победа "Зенита", сокрушительный провал "Ростова". Какой была главная встреча тура 24
Ларин: нам намного тяжелее, у нас еще много ребят уезжают в различные сборные
6:1! "Зенит" разгромил "Ростов", Дзюба оформил хет-трик 56
Ароян: не думаю, что мой гол был причиной отставки Григоряна
Симонян: Тедеско требуется время
"Спартак" не смог выиграть в РПЛ в 6 матчах подряд впервые с 2015 года 3
Сорокин: "Спартаку" где-то повезло. Мы были сильнее, раз забрали инициативу (видео)
Дюпин: при Кононове "Спартак" больше в контроль играл, а сейчас на контратаках (видео)
Червиченко - об игре "Спартака": никаких изменений. Непонятно во что, как и для кого играют 3
Все новости