В Берлине загорелся поезд с несколькими сотнями фанатов "Фрайбурга"

Воспламенение произошло в вагоне в передней части поезда. Пассажиры поезда были эвакуированы. Несколько человек были госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает. Как сообщил представитель пожарной службы, один вагон поезда сгорел.
Стоит отметить, что в качестве меры предосторожности два других пригородных поезда, находившихся на станции, были эвакуированы.
Breaking: There is a large fire on a train at Bellevue station in Berlin, Germany. pic.twitter.com/AycSNksCbB— PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 19, 2019
Sport24.ru