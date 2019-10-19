В Берлине загорелся поезд с несколькими сотнями фанатов "Фрайбурга"

Breaking: There is a large fire on a train at Bellevue station in Berlin, Germany. pic.twitter.com/AycSNksCbB — PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 19, 2019

Поезд, на котором несколько сотен фанатов "Фрайбурга" добирались домой после матча 8-го тура Бундеслиги против берлинского "Униона" (победа "Униона" со счетом 2:0), загорелся на станции Бельвю в Берлине, сообщают немецкие СМИ.Воспламенение произошло в вагоне в передней части поезда. Пассажиры поезда были эвакуированы. Несколько человек были госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает. Как сообщил представитель пожарной службы, один вагон поезда сгорел.Стоит отметить, что в качестве меры предосторожности два других пригородных поезда, находившихся на станции, были эвакуированы.