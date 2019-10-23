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Моуринью может возглавить "Боруссию"

Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" периодически связывается с генеральным директором немцев Хансом-Йоахимом Ватцке. Вероятно, 56-летний португалец сменит на тренерском мостике Люсьена Фавра, так как боссов клуба не устраивают успехи команды под его руководством. Сообщается также, что Моуринью готов к назначению и уже изучает немецкий язык.

Однако назначения может не случиться в ближайшее время, если подопечные швейцарского наставника покажут хорошие результаты в ближайших матчах с миланским "Интером" в рамках Лиги чемпионов, а также с "Шальке-04" и мюнхенской "Баварии" в чемпионате Германии и "Менхенгладбахом" в Кубке страны.

"Газета.ру"


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Теги: Моуриньо Боруссия Бундеслига
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