Моуринью может возглавить "Боруссию"

Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает Sport Bild.По информации источника, бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" периодически связывается с генеральным директором немцев Хансом-Йоахимом Ватцке. Вероятно, 56-летний португалец сменит на тренерском мостике Люсьена Фавра, так как боссов клуба не устраивают успехи команды под его руководством. Сообщается также, что Моуринью готов к назначению и уже изучает немецкий язык.Однако назначения может не случиться в ближайшее время, если подопечные швейцарского наставника покажут хорошие результаты в ближайших матчах с миланским "Интером" в рамках Лиги чемпионов, а также с "Шальке-04" и мюнхенской "Баварии" в чемпионате Германии и "Менхенгладбахом" в Кубке страны.