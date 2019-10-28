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Ковач - о "Баварии": нельзя ехать со скоростью 200 км/ч, если способен на 100

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач поделился мнением об игре мюнхенской команды.

"Сделанное ранее "Ливерпулем" показывает, что команда заслужила победу в Лиге чемпионов. Но для этого нужны определённые футболисты. Мы должны приспособиться к тому, что имеем. Вы не можете ехать по автобану со скоростью 200 км/ч, когда способны лишь на 100. Нужно адаптироваться к ситуации. У "Баварии" есть игроки разных типов. Мы должны найти правильное сочетание, чтобы стать лучше и добиваться положительных результатов", - цитирует Ковача Goal.com.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Ковач Бавария Бундеслига
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