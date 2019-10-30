"Почему такой серьезный?" Левандовски с женой предстали в образе Джокера и его подружки на хэллоуин

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски с женой показали костюмы на хэллоуин.

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Поляк опубликовал в инстаграме фотографию, на которой предстал в образе кинозлодея Джокера. Супруга футболиста Анна нарядилась в его сподвижницу и подружку по вселенной DC Харли Квинн.



"Почему такой серьезный?" — подписал фото Левандовски.



В этом сезоне форвард принял участие в 15 матчах "Баварии", записав на свой счет 19 голов.